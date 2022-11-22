Hanedeki kişi sayına göre gıda ve yakacak yardımları başladı! Maaş desteği de var! Ayda 1.800 TL...

Maaş desteği de var! Ayda 1.800 TL... Hanedeki kişi sayına göre gıda ve yakacak yardımları başladı! Ekonomik şartlar, işsizlik, hayat pahalılığı gibi sebepler vatandaşları yakından ilgilendiren konulardır. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de dar gelirli bir kesim bulunmaktadır. Bu insanlar ancak hayatlarını devam ettirebilecek, temel yaşam şartlarını sağlayabilecek kadar para kazanabilmektedir.

Maddi Durumu iyi Olmayan Ailelere Kış Desteği

Yaklaşmakta olan kış mevsimi insanların canını sıkmaktadır. Özellikle durumu iyi olmayan aileler masrafların altından nasıl kalkacağını kara kara düşünmektedir. Kışın hasta olmamak için vitamin almak önemlidir. Gerek gıda parası, gerek yakacak parası gerekse kışlık kıyafet masraflarının altından nasıl kalkacağını düşünen ailelerin yardımına yardımlar koşmaktadır.

Yardım başvurusuna her başvuran haneye sorgusuz sualsiz yardım yapılmamaktadır. Gerçekten ihtiyacı olan aileler tespit edilmeye çalışılmaktadır. Hanede yaşayan insan sayısı, eğitim gören çocuk sayısı, eve giren para miktarı, ailenin yaşam standartları gibi faktörler detaylıca incelenir.

Bu incelemeler sonucu gerçekten ihtiyacı olan aileler tespit edilir. Maddi desteğe ihtiyacı olan aileler tespit edildikten sonra iletişime geçilir ve aile ziyaret edilir. Sonrasında yakacak, eğitim, kıyafet vb. için gerekli yardım yapılır. Bu sayede ailelerin biraz olsun yüzleri güler ve düşünüldüklerini, değerli olduklarını hissederler.

haber24.com özel haber