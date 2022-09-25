Emekli ve Çalışanlar dikkat! Son 5 gün içinde başvuru yapanlar 20 bin TL alacak...

Emekli ve çalışan vatandaşlar için başlatılan 20.000 TL'ye kadar verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Emekli ve çalışan vatandaşlar için 5 gün içerisinde başvurularını yapmaları durumunda Kredi alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için acil ihtiyaç kredisi kampanyasını aşağıdaki bankalar üzerinden gerçekleştirerek hemen işlemlerini yapabilecek ve onaylanan kredileri de hemen kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte Banka hesabı bulunan vatandaşlar internet bankacılığı uygulamalarını kullanmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırarak kredi imkânından faydalanabiliyorlar.

Banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredinizi kullanmak için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğinizi ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak da istediğiniz zaman kullanabileceğinizi de söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bankaları haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ayrıca banka şubeleri üzerinden Garanti Bankası Akbank ve denizbank'ta yardımcı olacak.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden banka kredi şartlarına uygun olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak düşük faizli olarak vatandaşlara kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden akbank'ın internet bankacılığı uygulaması üzerinden DenizBank'ın da sms kredi servisini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeli Kredi alabilirsiniz. 3 banka üzerinden de yapacağınız başvurular ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredileri kullanmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda Kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde Kredi ödemelerinden gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.