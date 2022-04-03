Akbank Nisan Ayında 500.000 TL Ödeme Yapacak! İsteyenler 120 Ay Vadeye Kadar Tablo Oluşturacak

Akbank Nisan Ayı 500 Bin TL ve 750 Bin TL Konut Kredisi Taksit Hesaplamaları Nasıl Yapılır? Konut kredisi almak amacıyla Akbank’ı tercih edecek vatandaşlar, kredi maliyetleri öğrenmek amacıyla araştırma yapıyor. 120 ay vade seçeneği şeklinde sunulacak 500 bin TL ve 750 bin TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar olacak?

Akbank 500 Bin TL Konut Kredisi Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Akbank'tan konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara banka tarafından aylık yüzde 1.92 faiz oranı ile kredi faizi uygulanmaktadır. Diğer taraftan 120 ay vade seçeneği ile 500 bin TL'lik kredinin çekilmesi durumunda bankaya aylık ödenmesi gereken taksit tutarı 10 bin 691 TL olmaktadır.

Akbank 150.000 TL Konut Kredisi Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Akbank'tan 750 bin TL'lik konut kredisi ile çekilmesi durumunda 120 aylık vade seçeneği göz önünde bulundurulduğunda aylık yüzde 1.92 faiz oranının uygulandığı hesaba katılırsa bankaya aylık ödenmesi gereken taksit tutarı 16036 TL olacak şekilde gerçekleşir.

Akbank Nisan 2022 Konut Kredisi Kampanyasının Özellikleri Nelerdir?

Akbank'tan konut kredisi anarak konut sahibi olurken finansman desteği elde etmek isteyen vatandaşlara sağlanan avantajlar merak ediliyor. Akbank özel bankalar içerisinde en düşük faiz oranı ile konut kredisi sunan banka olarak müşterilere bu kredi çeşidinde aylık yüzde 1.92 oranında bir kredi faizini uygulamaktadır. Bu oran ise oldukça makul bir şekilde değerlendirilmektedir. Kamu bankalarının düşük faizli konut kredilerinden sonra en avantajlı konut kredisini sunan özel banka Akbank olarak karşımıza çıkmaktadır.