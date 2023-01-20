Altın fiyatlarında zurnanın zırt dediği yer belli oldu! Altın almayı düşünenlerin dikkatine! O tarihten önce alın!

O tarihten önce alın! Altın fiyatlarında zurnanın zırt dediği yer belli oldu! Altın almayı düşünenlerin dikkatine! Yaşanan bu yükselişlerin daha da artacağından bahseden uzmanlar vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının 2023 yılında zirveye ulaşacağını söyledi ve tarih verdi.

Öncelikle altın fiyatlarının düşeceğini belirten Memiş, daha sonra yükselmeye geçip zirveyi göreceğini belirtti.

‘’Bugün gram altının TL bazında fiyatı 1159 TL olarak piyasalara yansıdı. Kısa vadeli dalgalanma ile altın piyasasından vatandaşlar kar edebilir. Şu an ki aralıkta bir süre seyrini devam ettirdikten sonra, yılın yarısına gelindiğinde 1450 TL seviyelerine kadar ulaşacaktır.’’ İfadelerini kullanan Memiş, ‘’Geçen yıl bu seviyelere gelmesini beklemekteydim fakat baskı altında kaldı.

Ancak ons altın fiyatlarının 1960 dolarak seviyelerine gelmesinden sonra gram altında ciddi bir yükseliş beklentim bu yıl için devam etmeye başladı. Değer artışlarının sürekliliğini koruyacağını düşündüğüm için satış için acele etmemenizi öneririm’’. Diyerek sözlerini tamamladı.

Gram Altın Almak İçin Doğru Zaman Ne Zaman?

Bu yılın yarısında beklenen gram altında fiyat artışlarından dolayı, yılın yarısı gelmeden piyasayı takip ederek gram altın alışını yapmanızı öneririz. Bir süre gram altının 1100-1200 TL bandında seyredeceğini söyleyen uzmanlar yükselişe geçmeden gram altın alacakların almasını öneriyorlar.

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