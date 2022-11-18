TC kimlik numaranızı yazarak 44 bin TL veren bankalar yayınlandı...

Kimlik numarası üzerinden 44.000 TL'YE kadar ihtiyaç kredisi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Bankalar üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ihtiyaç kredisi ödemelerini alabilecek ve 36 ay vadeye kadar bu ödemeleri gerçekleştirerek 44 bin TL kredi ödemesi yapabileceklerdir. Kimlik numarası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda 44.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanacak ve 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli Kredi işlemlerinize hemen yapabileceksiniz. 44.000 TL kredi kullanabileceğiniz bankalar aşağıda sizler için yayınlandı...

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 44.000'ye kadar kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak istedikleri zaman kullanabileceklerdir. T.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

T.c kimlik numaranız üzerinden 50-30 numarasına mesaj atmanız durumunda sizlere verilecek olan kredi limitini En yakın Finansbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte kullanabilir veya daha yüksek limitlerde kredi almak istiyorsanız da gelir belgenizi banka şubelerine götürerek işlem yapabilirsiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden 44 bin lira kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek Akbank direkt uygulaması üzerinden şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderin.