Borç Kapatma Kredisiyle En Az 10.000 TL En Fazla 100.000 TL Kredi Dönemi Resmen Başladı, Bankalar Duyurdu, Son Dakika

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanacaklara yeni haber var. 10.000 TL ve 100.000 TL arasındaki banka borçlarınızı hemen kapatabilecek ve kredi kullanarak hemen hesabınıza aktarabileceksiniz. Bankalardan borç için verilen bu kredilerde sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için kredi alabileceksiniz. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirtilen bu kredileri hemen alabilmeleri için başvuru yaptıkları bankanın politikalarına uygun olması gerek.

Başvuru Şartları Nedir?

Borç kapatma kredisi alacak olan kişiler, güncel banka borçları için bu kredileri alabilirler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde, banka borçlarınız hesaplanacak ve sizlere ona göre kredi onayı verilecek. Borç kapatma kredilerinde kişilerin eline para verilmiyor. Banka borçlu olduğunuz bankanın IBAN veya hesap numarasına para gönderiyor. Bankalardan icralık avukatlık olan kişiler, maalesef onay alamıyorlar. Başvuru yapacak kişiler ayrıca sigortalı çalışan veya emekli olması gerekmektedir. Krediler bireysel olarak verilecektir.

Vakıfbank borç kapatma kredisi kampanyası detayları...

Banka olarak kamu bankalarından işlem yapacaklar, düşük faizli olarak borç kapatma kredisi kullanabilir. Vakıfbank günlük faiz oranları ile müşterilerine 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi imkanı tanıyor. Size en yakın banka şubesine giderek, kimlik, gelir belgesi vererek, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi aldığınızda banka hemen sizlerin tüm banka borçlarını kapatacak ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunacak.

Şekerbank'tan borç kapatma kredisi 100.000 TL

Şekerbank'ta borç kapatma kredilerinde yeni bir kampanya yaptı. Banka şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgeniz ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka üzerinden kredi alacak olan kişiler, belirlenen bu şartlara göre tüm bankalardaki olan kredi ve kart borçlarını kapatabileceklerdir. Özellikle emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Şekerbank'a taşırsa daha kolay kredi onayı alacaktır.

Akbank en az 10.000 TL ödemeli borç kapatma kredisi duyurdu

Akbank üzerinden de 10.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabileceksiniz. Banka hızlı ve anında kredi imkanı sunuyor. Size en yakın Akbank şubesine giderek bu banka üzerinden 10.000 TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Akbank 10.000 TL kredi başvurularında son dakika olarak sizlere kredi imkanını düşük faizlerle vereceğini de duyurdu. Banka şubelerinden yapacağınız başvuru şube onayında aynı gün içinde onaylanacaktır.