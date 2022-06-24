TC kimlik numaranızı kontrol edin, son rakamı 0,2.4.8.6 olanlar, 19 bin TL ödeme alacak. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası yaptığı yeni kampanyada vatandaşlara 19.000 TL'ye kadar ödemeleri TC kimlik numaraları üzerinden vereceğini açıkladı. T.c kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri Kredi kampanyalarına sms ile katılabilir.

T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan ek işler Kredi başvurusunda bulunmaları durumunda anında krediyi hesaplarına yatırabilecek ve onaylanan tutar hemen aynı gün içinde banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden kullandırılabilecektir. Ekonomik sıkıntı yaşayan bireysel müşterilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde üç aydır çalışıyor olması emekli olması durumunda ise maaşları Yapı Kredi Bankası veya Garanti Bankası üzerinden alınıyor olması gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar devlet memuru olması durumunda da bireysel olarak yüksek limitli krediler kullanabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar acil kredi kullanmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini yapabiliyor. SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeleri durumunda kredi alabilmektedirler.

T.c kimlik numarası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ayrıca Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte Garanti Bankası ihtiyaç kredisi 19.000 TL olarak kullanabilir.