T.c kimlik numaranıza 7000 ve 15.000 TL arasında ödeme yatacağı duyuruldu

Kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan ödemeler devlet bankaları tarafından ve özel bankalar tarafından verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak devlet destekli faiz oranlarından yararlanabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. T.c kimlik numaranız üzerinden 7.000 ve 15.000 TL arasında kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bu ödemeleri gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz.

Nakit kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmekte olup kredi işlemleri hesaplarına internet üzerinden yatırılmaktadır.

Kimlik numaranız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların öncelikli olarak Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinde banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılacağı için internet şifresi oluşturmanız gerekiyor. Bankalar üzerinden oluşturmuş olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu mobil uygulamaları üzerinden yaparak kamu bankalarından düşük faizli 15.000 TL 36 ay vadeli ödeme alabilirsiniz.

Denizbank ve Akbank tarafından da başlatılan Bu kampanyada t.c kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada kredi notu yüksek olan vatandaşlar gelir belgesiz kredi onayı alabiliyor. Denizbank ve Akbank hesabınızın olması durumunda isterseniz banka mobil uygulaması veya isterseniz de internet şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.