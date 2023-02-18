Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Emekliye 15.000 TL ödeme...

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak emekli maaşı hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı ihtiyaç kredisi kampanyası için emekli olan vatandaşlara Şubat ayı sonuna kadar devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak şartı ile kredi ödemeleri vereceğini duyurdu. Kamu bankaları üzerinden almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde uygun faizlerle ödemelerinizi gerçekleştirebilecek ve Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşında daha önce Kredi kullanmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirecek olan bu banka hızlı bir şekilde sizlere sonuç vererek 15.000 TL 36 ay vadeli hesabınıza yatırmaktadır.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız emekli maaşınızın kamu bankaları üzerinden alınıyor olması durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz ve bu şekilde bankaya giderek Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 15.000 TL kredi başvurusunu şubelere gitmeden yapmak isteyen vatandaşlar ise banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalara katılarak hemen aynı gün içinde ödemelerini alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanarak bankaya gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden mobil uygulama aracılığıyla 15.000 TL kullanacak olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman başvurularını yapabiliyor ve bankalardan kredi kullanabiliyorlar.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi sizlere uygun faiz oranları ile birlikte verilirken daha yüksek limitlerde de kredi kullanmak isteyen tüm emeklilere hemen aynı gün içinde işlem yapılarak Kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve bankalar üzerinden işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır.