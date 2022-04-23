TC Kimlik Numaranıza 6000 TL Yatmış Olabilir! Banka Açıkladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı birşekilde sonuç alabiliyorlar. Eğer daha önce başvuru yaptıysanız kredi onayı almış olabilir ve hesabınıza bu paranın yatmış olabilir olduğunu söylemek istiyoruz. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz, banka Akbank olarak bilinmektedir.

Akbank, yapmış olduğu duyuru sonrasında vatandaşlara 6000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. 6000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların başlattığı bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen verilecek. En yakın banka şubesi üzerinden veya SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve gelir belgesiz olarak alabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak için banka kredi puanı önemli olmaktadır. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların başvurularını bu banka üzerinden yapabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank 6000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına, TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Yapılacak olan başvuru sonrasında banka, sizleri hızlı bir şekilde sonuç verir, onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri de SMS ile gönderir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Sms ile kredi onayı alamayan vatandaşlar başvurularını internet sitesi üzerinden ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapabilirler. Banka hesabınızın olması durumunda banka şubesine gitmeden işlem yapacak olan vatandaşları SMS ile hızlı birşekilde sonuç verilmektedir.