Emekli Hesabınıza Bayrama Kadar 15.000 TL Ödeme Alın! Son Dakika kampanya duyurusu özel bankadan geldi. Emekliye nakit verecek. Emekli olan kişiler için başlatılan bu kampanyada 15.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara başvuru imkanı sağlanıyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, 15 bin TL'ye kadar sizlerde hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit onay alabilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılabiliyorlar.

Tc Kimlik numaranız üzerinden alacağınız ve emekli olmanız durumunda sizin hesabınıza yatırılacak olan bu nakit kampanyasını, Denizbank vermektedir. Denizbank üzerinden SMS ile veya internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilir ve hatta bu bankadan maaş alıyorsanız, şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekli, oturdukları yerden kendi cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak hemen kredi sonucunu öğrenebiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalarda banka kredi puanı önemli olmaktadır. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, SMS ile yapılan başvurular sonrasında hızlı bir şekilde sonuç alabilir ve nakit kredi kullanabilirler.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapamayacak olan kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak daha şubelere gitmeden kredi onay alıp alamadıklarını görebiliyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ücretsiz olarak sizlere sunulmaktadır.

Emekli olan vatandaşların yapmış oldukları başvurular sonrasında kredi onayı alan kişiler en yakın banka şubesinden kimlikleriyle birlikte düşük faiz oranları ile verilecek olan bu nakit kampanyasına katılabilirler.