TC Kimlik Numaranıza 6000 TL Ödeme Yatıyor, Üstelik Taksit Ertelemesinde 6 Ay Seçeneği Var

Garanti Bankası müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere kredi notuna göre faiz oranı uygulayan Garanti Bankası 6 bin TL ihtiyaç kredilerinde de sadece kimlikle onay vermektedir. Bankanın en düşük faiz oranı 1.49 en yüksek faiz oranı ise 1.94 olarak bilinmektedir. Bu kredi faiz oranları sizin kredi notunuza göre değerlendirilecektir . Yüksek kredi notu olan kişiler düşük faiz oranları ile kredi kullanır. 6.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin çalışıyor olması durumunda Kredi notu en az 1100 olması ve aynı iş yerinde en az üç aydır sigortasının da kesintisiz olarak yatması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 6 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

6000 TL kredi kullanmak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimliğinizi vermeniz yeterli olacaktır. Yukarıda saydığımız şartları uygunsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek 6 ay ertelemeli Kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası 6 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubesinden yaptığınız da onay alırsanız hemen aynı gün içerisinde de kredinizi kullanacaksınız. 6000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin en fazla 36 ay vade en düşük ise 3 ay vade yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanınız bulunmaktadır.

Garanti Bankası 6000 TL online kredi başvurusu

Banka şubesine gidecek zamanınız yoksa ve Garanti Bankası üzerinden bir hesabınız varsa Garanti Bankası şubelerine gitmeden 6000 TL kredi başvurusu yapabilir. Onaylanan kredi şubelere gitmeden hemen hesabınıza atabilirsiniz. Bunun için internet bankacılığı şifreniz ile birlikte Garanti Bankası mobil uygulamasına girmeniz gerekiyor. Eğer bu bankada bir hesabınız yoksa bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi onayı alan müşteriler hemen kredilerini kullanabilmek için hesap açabilir ve Online olarak kredilerini hesaplarına atabilirler. Bu işlemleri yapmak için daha önce Garanti Bankası'ndan bir hesabınızın olması gerekiyor.