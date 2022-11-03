TC kimlik Numaranıza 40.000 TL ödeme yattı! Bu parayı 36 ay vade ile geri ödeyeceksiniz

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 40000 TL kadar ödeme alıp almadığınız öğrenebilecek ve bu parayı ihtiyaç kredisi olarak hesap'larınıza yaptırabileceksiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvuruları Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlere sorularak verilmektedir. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamada, 40000 TL kadar işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda kredi onayı verilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve onaylarına hemen alabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde hızlı bir şekilde katılmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankasının, cep telefonunuz üzerinden SMS attırarak veya internet bankacılığını kullanarak kredi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için yapı Kredi Bankası, hemen kredi onayı sunmaktadır.

SMS KREDİ

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra Yapı Kredi Bankasının, SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi onayı alacak olan kişilere cep telefonları üzerinden ne kadar onay aldığı mesajı da gelmektedir.

40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi değerlendirmesi yapan Yapı Kredi Bankası, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli kredi politikalarına uygun olarak aynı şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecek onay alabileceğiniz kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirecek olan kişilere ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de düşük faizli ve masrafsız kredi imkanı sağlanmaktadır.