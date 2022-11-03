PTT emekliye 80.000 TL, çalışana 40.000 TL ödeme başladı! AY sonuna kadar devam edeceği açıklandı...

PTT yeni yaptığı kampanya ile hem emekliye hem de çalışan vatandaşlara uygun faizlerle nakit kredi ödemesi yapacağını açıkladı. PTT üzerinden başvuru yapmak isteyenler, uygun faizlerle kredi ödemesi yapacaktır. Kredi notu uygun olan ve banka kredi puanu düşük olan kişiler de bu kampanyalara katılabileceklerdir.

PTT ile birlikte Aktifbank arasında yapılan anlaşma ile birlikte, kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde SMS ile de sonuç verecektir. Kredi notu uygun olan herkes, başvurusunu yaptıktan sonra, PTT ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi 40 bin TL'Ye kadar 36 ay vadeli verilmektedir. Emekliler ise, maaş taşıma işlemlerini yapacaklarsa, emekli maaş hesapları üzerinden 80.000 TL'ye kadar kredi kullanacaklardır.

PTT ile birlikte Aktifbank arasında yapılan bu anlaşma, özellikle diğer bankalardan kredi alamayan diğer müşterileri de ilgilendirmektedir. Özellikle kredi notu düşük olan kişiler, bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına atarak kullanacaklardır. PTT ve Aktifbank arasında kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini hesaplarına atacaklardır. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, uygun kredileri belirli şartlara göre hemen hesaplarına atacaklardır.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

PTT kredi başvurusu için işlem yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi ödemesi verilmektedir. PTT üzerinden işlem yapabilecek ve kredileri hemen hesaplarınıza atabileceksiniz. PTT ve nakit kredi alcak kişiler, uygun faizlerle SMS ile başvuru yapmak istiyorsa, PTT üzerinden hemen sonuç verecektir. PTT üzerinden kredi almak isteyenlere, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazmanız durumunda, hemen başvuru yapmak için 30 50 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir.

3050 numarasına mesaj attıktan sonra başvurunuz tanımlanacak ve ne kadar onay aldığınızı hemen göreceksiniz. 3050 numarasına atılan mesajda aktifbank değerlendirme yapacaktır. Bu durumda aktifbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan herkes, başvuru sonrasında ne kadar onay aldığını da bu banka tarafından öğrenecektir.

Emekli olan kişiler ise, emekli maaşlarını PTT'ye taşıyarak hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi alabileceklerdir. Bu kampanya ile sizlerde hemen işlem yapabileceksiniz. PTT ve Aktifbank sadece ihtiyaç kredisi, emekli kredisi ve borç kapatma kredisi vermektedir.