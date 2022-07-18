TC Kimlik Numaranıza 4000 TL ile 30.000 TL Arasında Ödeme Yatmış Olabilir

Nakit ihtiyacı başvurusunda bulunacak olan kişiler için başlatılan bu nakit kredi kampanyasında, kimlik numaranız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlere iki banka üzerinden 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi, onaya sunulacak. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra şartlara uygun olarak kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar QNB Finansbank ve TEB Bankasının başlatmış olduğu SMS Kredi servisiyle başvurusunu gerçekleştirebiliyor ve kimlik numarası üzerinden hemen kredi onay alabiliyor. Başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi onayı da olabilirler. Banka en yakın şubeler üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirmektedir.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda gelir belgesiz ihtiyaç kredisi olarak 30000 TL'ye kadar bu banka üzerinden kimlik numaranız aracılığıyla kredi onayı alabilirsiniz. QNB Finansbank, acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı İhtiyaç Kredisi kampanyasında bireysel olan müşteriler ve onsekiz yaşından büyük olan herkeze SMS ile kredi başvurusu yapması durumunda banka kredi puanına bakarak kredi onayı imkanı sunmaktadır. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte Finansbank, yaptığı bu kampanyalarda düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşları kredi onayı vermek istiyor.

TEB BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunu bu sefer TEB Bankası üzerinden yapmış oluyorsunuz. TEB Bankası üzerinden yapılacak olan kredi başvurusunda, banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri SMS ile sizlere gönderir. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alabilir ve işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması olan cepteteb uygulaması üzerinden de istedikleri zaman, başvurularda bulunabilmektedirler.