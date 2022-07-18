Belgesiz, Kefilsiz Nakit İmkanı İçin Bu Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapılacak! Ay Sonuna Kadar Para Lazımsa O Bankaya Gidin!

Belgesiz kefilsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek.

Onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilere sms ile öğreneceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak ay sonuna kadar başvuru yapan vatandaşlar, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu duyurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve 36 ay vadeye kadar bu kredileri, istediğiniz zaman, hesabınıza yatıra bileceksiniz.

SMS İLE KREDİ

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar SMS ile şu şekilde başvuru yapıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri sizlere, SMS ile gönderir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek krediyi kimlikle kullanabilir. Kimlikle kredi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine gitmeleri durumunda bireysel müşteri temsilcisi üzerinden veya banka gişe personeli üzerinden destek alabilmektedir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kredi imkanından faydalanmak için başvurularını, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak, hesabınıza istediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.