18 yaş üzerinde olanlar ve para ihtiyacı olanlar dikkat: Denizbank size ödeme verecek

Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyada 18 yaş üzerinde olan ve para ihtiyacı olan herkese, ödemeler verileceği açıklandı. Denizbank, yapmış olduğu bu açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların tüm banka müşterisi olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirmektedir.

Emekli maaş hesapları üzerinden ve sigortalı olarak çalışma, maaşları üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinden yararlanacak olan tüm vatandaşlarına uygun faizlerle kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde ödeme vermektedir. Denizbank 18 yaş üzerinde olan herkes için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasından faydalanacak olan kişilere kredi notu uygun olması durumunda onay veriyor.

50000 TL 36 ay vadeli ödenecek...

Denizbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekler. 50000 TL kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak ta oturduğunuz yerden kredi işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Denizbank üzerinden 50000 TL kredi alacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorlarsa kredim TC kimlik ve doğum tarihlerini gün ay yıl olarak yazarak, cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına mesaj atması gerekmektedir.