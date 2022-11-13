TC Kimlik Numaranıza 30.000 TL Ödeme Yatacak! Kasım Ayında Olacak!

Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli politikalar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

30000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde kullanıma sunulacaktır.

Kredi başvurusu gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı gün içinde hesaplarına, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız hemen cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvuru

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara, Akbank üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri yeterli olmaktadır. Akbank üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda da hesaplarınıza yatırılacak olan bu ödemeleri Akbank Direkt uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı yapabildiğiniz gibi, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve sonucunu kısa mesaj ile öğrenecektir.