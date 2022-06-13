T.C kimlik numaranıza 13.000 TL yatmış olabilir! Kontrol edelim

Kimlik numaranız üzerinden 13.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız sizlere kredi kampanyası yapan Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasına hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar uzaktan başvuru yöntemleri ile birlikte Kredi kullansalar bile onay alamazlar.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödeme sene 90 gün ertelemeli olarak yapabilmektedir. Bankalar yapmış oldukları Kredi kampanyalarında özellikle sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa 3 ay ertelemeli olarak bu Kredi kampanyalarına katılmak için cep telefonları üzerinden ücretli mesaj atması şarttır. Ücretsiz olarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şubelere giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

T.C kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan vatandaşlar 13.000 TL onay almak istiyorsa bankaların SMS kredi servisini kullanabiliyor. Sms ile Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak 44 11 numarasına mesaj göndermesi durumunda bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunun Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmış olacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorsa Denizbank üzerinden kredi mi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi durumunda Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

T.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında SMS ile kredi kullanacak olan vatandaşlar onaylanan tutarı anında hesabında yatırmak istiyorsa internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilmektedir.