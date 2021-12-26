TC Kimlik Numaranız Üzerinden Destek Ödemeleri Başladı, Son Dakika Duyurusu Geldi

Nakit paraya ihtiyacı olan ama aynı zamanda da düşük faizli kredi arayışındaki vatandaşlara sevindirici bir son dakika haberi geldi. T.C. kimlik numarası ile başvuru yapılan bu destek için şartlar oldukça basit. Sadece T.C. kimlik numarası ile ile başvurarak yüzlerce lira hesabınıza yatabilir.

Acil nakde sıkışan ya da borçlarını ödemede paraya sıkışan vatandaşlara müjde değerinde bir haber geldi. Düşük faizli olmasının yanı sıra 3 ay ödeme erteleme fırsatı ile kredi imkânı sağlanacak. Bu krediye başvurmak ise oldukça kolay. Yalnızca T.C. kimlik numarası ile internet üzerinden başvuru yapmak yeterli. Böylece başvurunuz ardından krediniz anında onay alıyor. Geri ödeme konusunda da büyük kolaylık sağlanıyor ve dilediğiniz gibi taksitlenme seçeneği ile ödeme planını oluşturabiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası tarafından vatandaşlara sunulan bu ihtiyaç kredisi sayesinde vatandaşların borçlarını kapatması ve kolay ödemesi sağlanmış oluyor. Yapı Kredi tarafından sunulan bu bireysel ihtiyaç kredisine başvurmak için gereken şartları ve detaylar yazının devamında yer alıyor.

Yapı Kredi’den 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası, acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara, krediye başvuru yapmaları ve başvurusu onaylanması halinde ilk taksiti tam 120 gün sonra ödeme imkanıyla kredi sunuyor. Ancak arzu halinde taksit seçeneğini erkene alabilir ve hemen ödemeye başlayabilirsiniz. Yapı Kredi kampanyasında en fazla 90 gün erteleme fırsatı ve 36 ay vade seçenekleri mevcut.

Yapı Kredinin sunduğu düşük faizli ve ödeme ertelemeli kredi kampanyasına başvurmak için internet ve mobil bankacılığı ya da Yapı Kredi şubelerini tercih edebilirsiniz. Online bankacılık aracılığı ile başvuran ve ön onay alan vatandaşların en yakın Yapı Kredi şubesine giderek başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisine Başvuru Şartları

İster Yapı Kredi Bankası müşterisi olsun ister olmasın tüm vatandaşlara 3 ay ödeme ertelemeli kredi imkânı sunuluyor. Başvurular bankanın kendi özel belirlediği kriterlere göre değerlendirildikten sonra kredi için onay alanlar hemen krediyi kullanabiliyor. Kredi notunuz yüksek olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.