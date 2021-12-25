Halkbank'tan faizsiz kadın girişimciye 225 bin TL ödendiği açıklandı, uygulama başlatıldı

Halkbank, uygulamanın yayınlandığını duyurdu. Kadın girişimcilere 225 bin liraya kadar destek ödemeleri başladı. İşte detaylar...

Halkbank, ülkemizin ve finans piyasasının en eski ve istikrarlı bankalarından biri olarak kurulduğu günden bu yana yatırımcılara, girişimcilere ve tüketicilere çeşitli şekillerde destek olmuştur. Bankalar kredi sağlayarak milyonlarca insanın ev ve araba satın almasına ve birçok hayalin gerçekleşmesine yardımcı oldu. Halkbank, faizsiz kredileriyle de girişimcilere büyük kolaylık sağlıyor. Faizsiz krediler birçok iş ve girişimcilik alanını destekler.

Bayan Girişimcilere Müjdeli Haber !

Halkbank, faizsiz krediler sunarak, devlet desteği ve bankacılık ürünlerini herkesin yararlanabileceği şekilde sunmaktadır. Bu bağlamda bazı meslek grupları için fırsat olarak görülebilecek önemli destekler sağlamaktadır. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamış 30 yaş altı kadın girişimcilere destek sağlanmaktadır. Bu kredi için minimum 1 yıllık Mükemmellik Sertifikası gerekmektedir. Yardım tutarı 100.000 ile 225 bin lira arasında değişiyor. Bu kapsamda siz de yeni girişimciyseniz ve ilk kez iş kurmayı düşünüyorsanız Halkbank'tan 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak bunu alabilmek için en az bir yıllık mükemmellik belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Bu şartı karşılayaman kadın girişimciler bu kkredi imkanından faydalanamayacaktır. Ayrıca ilgili meslekte son bir yıl içinde iş kurduysanız 225 bin Türk Lirası'na kadar kredi alabilirsiniz.

Kaybolmaya başlayan özel sektörler için ayrı destek

Halkbank'ın bir diğer önemli destekleyici unsuru da geleneksel, kültürel ve sanatsal değerleri ve önemli ancak tehlikede olan mesleklere sahip kişilere sunduğu hizmetlerdir. Bu nadir ve unutulmuş işlerden birinin peşindeyseniz ve İşyeri Vergisi Muafiyet Belgesine sahipseniz Halkbank'tan faizsiz kredi desteği de alabilirsiniz. Bu mesleklerden unutulmaya başlayanları sayıyoruz: el dokumacılığı, çinicilik, bakırcılık, kamış işçiliği, keçecilik gibi mesleklerin unutulmaya başlandığı bir gerçek. Bu destek sayesinde kaybolmuş ve eskisi kadar işçisi,ustası bulunmayan meklek kollarını canlandırmayı amaçladıklarını söylemek mümkündür. Bu sayese belkide geleneklerinizi ve geçmişizi simgeleyen bu unutulmaya yüz tutmuş meslek dalların tekrar aktif hale gelmesi amaçlanıyor. Şartları karşılayanlar destek projesinden yararlanmaya hak kazanacaktır.