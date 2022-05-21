Emekli maaş hesabı olan kişilere, 7700 TL ödeme haberi son dakika geldi! Sadece emekliler alacaklar

Emekli maaş hesabı alan kişilere 7700 TL'ye kadar ödeme, kamu bankaları ve özel bankaları tarafından yapılacak.

Mayıs ayı sonuna kadar başlatılacak olan bu kampanyalara katılmak isteyen kişilere 7700 TL ödeme, hızlı birşekilde verilecek.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kamu bankaları ve özel bankaların yaptıkları bu kampanyalar ile birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi istemeyecek.

Banka politikalarına uygun olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapmak istiyorlarsa bu bankalar üzerinden emekli maaş alması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere maaşları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeli olarak kemikli kredisi kullanabilir.

Bu bankalar üzerinden daha önce kredi almış iseniz, 7700 TL'ye kadar gelir belgesiz olan bu ihtiyaç kredisi başvurusunun şubelere gitmeden de yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 7700 TL emekli, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Devlet bankası olarak hizmet veren kamu bankalarından 7700 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak nakit kredi onayı alacak olan vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeli düşük limitte gelir belgesiz kredi verilmektedir.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilecek ve 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

Banka şubeleri üzerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden başvurularınızı yapabileceğiniz gibi, ayrıca, Ziraat Bankası Vakıfbank veya halk, bankanın mobil uygulamasını kullanarak ta 7700 TL, emekliler için verilecek olan bu ödemelere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda, işlemlerini aynı gün içinde yapacak ve hesaplarına ödemelerini alacaklardır.