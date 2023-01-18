TC Kimlik Numaranız İle 5000 TL Nakit Ödeme Alabilirsiniz! 5 bin TL ödeme alacak kişilere duyuru var! PTT ödeyecek

PTT vatandaşlara kredi imkânı sunuyor. Uygun faiz oranları ile anında nakit fırsatı veren PTT kredi ile ilgili duyuruyu yaptı. Yapılan duyuru ile ihtiyaç sahipleri kimlik belgelerini ibraz ederek PTT Aktifbank kredisini kullanabilir.

TC kimlik numarası kullanılarak PTT gişelerinden işlem yapıldığında 5000 lira nakit ödeme alabilirsiniz. Uygun faiz oranlarının uygulandığı bu ödemede başvuru yapan kişilere nakit fırsatı sunuluyor. İhtiyaç sahibi kişiler sadece kimlik belgelerini ibraz ederek PTT Aktifbank üzerinden kredi kullanabilecek. Kredi başvurusunda bulunmak için 18 yaş sınırını doldurmuş olmanız gerekir.

PTT Kredi ile İlgili Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak için en yakın PTT şubesine gidilerek başvuru yapılabilir. Kimlik ile yapılan başvuruda anında sonucu öğrenebilirsiniz. Onaylanması durumunda krediyi kullanabilirsiniz. Kredi notu düşük kişilere yönelik başlatılan kampanyada PTT, kredi notu 1100 ve altında olan ve diğer bankalar ile kaygısı bulunan kişiler başvuru yapabilir.

PTT SMS ile Kredi Verebilecek

PTT mesaj yolu ile kredi başvurusunu kabul ediyor. SMS ile yapılan kredi başvuruları için kişilerin SMS işlemlerini cep telefonundan yaparak gerçekleştirebilir. Kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası 3050 nolu numaraya gönderilerek başvuru yapılır. Onaylanmış olan tutarı kullanabilirsiniz. Onaylanmış krediyi ev ya da işyeri adresine randevu sistemi ile ayarlanarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra başvuru yapabilmek için bankanın internet sitesi nkolaykredi.com.tr üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir.

PTT’nin Tarihçesi

170 yıl önce kurulan PTT, Türkiye’nin en köklü devlet kurumlarındandır. Yaklaşık iki asırdır çeşitli alanlarda hizmet veren anonim bir şirket kuruluşudur. Ülkemizde haberleşme alanında önderlik yapmış olan kurum, PTT (Posta Telefon Telgraf) olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı köklü geçmişi olan bir devlet kurumu olarak halen hizmet vermektedir.

Türkiye'nin posta teşkilatı olarak kurulan PTT, akıllı telefon ve internet icat edilmeden önce, mektup, ankesörlü telefon ve jetonlu telefonlar ile hizmet sunumu yapıyordu. Gelişen teknolojiye bağlı olarak yapısal değişikler yaşayan kurum, 2013 yılında anonim şirketi dönüşmüştür.