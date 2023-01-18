Araç Sahipleri Bu Habere Çok Sevinecek Benzin Motorin LPG Alacaklara İndirim Yapılacağı Açıklandı!

Bu sabah saatlerinde yaşanan Flash Bir gelişmeye göre benzin motorin LPG alacak milyonlarca sürücüye indirim müjdesi verildi. 15 Şubat'a kadar ise yapılacak olan indirimlerin devam edeceği ve geçerli olacağı belirtiliyor. Araç sahipleri bu habere çok sevinecekler. Benzin motorin LPG alacaklara indirim yapılacağı bu sabah saatlerinde açıklanmış oldu. 15 Şubat'a kadar ise indirimli satışların geçerli olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Vatandaşlar bu haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadılar. 15 Şubat'a kadar indirimli olarak benzin motorin ve LPG alınabilecek.

İş Bankası'ndan Yepyeni Kampanya ve İndirim Haberi 15 Şubat'a Kadar Geçerli Olacak!

İş Bankası tarafından yepyeni kampanya ve indirim haberi bu sabah saatlerinde açıklanmış oldu. 15 Şubat'a kadar Shell benzinlerinden alınacak olan benzin motorin ve LPG'ler konusunda sürücülere indirimli uygulamaların yapılacağı belirtiliyor. Tek seferde benzin motorin ya da LPG alacak tüm vatandaşlar kart ile ödeme yaptıklarında indirimli tarifeden faydalanabilecekler. İş Bankası tarafından yapılan yeni kampanya kapsamında yer alan detaylar bu yönde ele alınıyor. 15 Şubat'a kadar indirimli uygulamanın devam edeceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Benzin LPG ve Motorin Alacak Sürücüler İndirimli Uygulamadan 15 Şubat'a Kadar Faydalanabiliyor

Yaşanan sıcak gelişme ile benzin LPG ve motorin alacak sürücüleri yakından ilgilendiren bir haberde ortaya çıkmış oldu. İş Bankası yapmış olduğu bu kampanya kapsamında benzin LPG ve motorin alacak sürücüler için toplamda 50 Türk lirası hediye puan vereceğini açıklamış oldu. Shell benzinlerinden yapılacak olan alışverişlerde bu kampanya geçerli olacak. 15 Şubat tarihine kadar indirimli olarak benzin motorin ve LPG alınabilecek.