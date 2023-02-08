TC kimlik numaralarını kontrol edin! Hesaplarınıza 20 bin TL ödeme yatmış olabilir, Hemen işlem yapmanız gerekiyor

Kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere 20000 TL kadar ödeme verecek olan banka açıklandı. Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 20000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde kredi başvurunuzu kredi politikalarına uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde yapabilir ve onaylanan bu tutarı, hesaplara yatırarak kullanabilirsiniz. Denizbank tarafından yapılan kampanyada kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilerin kredi detayları hızlı birşekilde hesaplarına yatırılır ve onaylanan bu tutarlar, aynı gün içinde kullandırılır.

TC KİMLİK İLE ÖDEME

Denizbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular ile birlikte kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere TC kimlik numaralarıyla birlikte ödeme verilecek ve bu ödemeler hesaplara yatacaktır.

Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapabiliyor.

SMS KREDİ

Sms, kredi kullanmak istiyorsanız, cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve bu bankanın yapmış olduğu kampanyadan hemen yararlanabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılır ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır. Denizbank, internet sitesi ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de başvuru yapmanız mümkün olacak.