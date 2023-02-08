TBMM geçti: İmzalar atıldı! Emeklilere ödemeler olacak: TC kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar alacak...

Meclis onayından geçen ve emekli olan vatandaşlar için verilecek olan kampanyalardan bir tanesi olan ek ödemeler kamu bankaları tarafından yapılacağı duyuruldu.

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, 75 yaşına kadar olması durumunda daha önce kredi kullanmışlar ise 50000 TL'ye kadar daha ödeme alabilecek.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek bir meclis onayından geçen bu kredi kampanyaları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi kullanabileceksiniz.

50000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Devlet destekli, faiz oranları ile birlikle, kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları üzerinde hesabı olması durumunda ve maaş müşterisi olması durumunda faydalanabiliyor. 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceğiniz kampanyalara katılacak olan kişiler internet sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor. İnternet siteleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi onayı alabilir istediğiniz zaman bu kredileri de hesaplarınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kredilerden faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilerek, aynı zamanda diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak için borç kapatma kredileri de ödenecektir. Emekli maaş hesapları üzerinden verilecek olan bu kredilerin kampanya detayları, kamu bankaların resmi internet siteleri üzerinden yayınlanıyor.