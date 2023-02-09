14 milyonu aşkın SSK Bağ-Kur emeklisi promosyon ile ilgili son gelişmelere kilitlendi. Temmuz 2022'de yaşanan büyük artış emekliyi mutlu etmiş ve ödeme tutarı 7.500 TL'yi aşmıştı. Promosyon almak için bankaya üç yıl taahhüt veren emeklilere promosyon ödemeleri bankalar tarafından aktarılmıştı. 2023 yılında da promosyon almayanlar için avantaj sürüyor. Emeklilere ek ödemeler dahil 7.650 TL ödeme yapılıyor.

T.C Kimlik No sonu takip edene 7.650 TL nakit para! SSK Bağ-Kur emeklisine müjde geldi. Gece yarısı hesaplara geçiyor. Emekli vatandaşlar promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği bu ödemeler başvuru yapan ve taahhüt veren emeklilere parası trink yatıyor. Bankaya sadece 3 yıl taahüt vermek promosyon almak için tek şart oluyor. İşte banka banka güncel ödeme miktarları

7.650 TL TRİNK YATIYOR

Son olarak promosyon almayanlar için avantaj tam gaz sürüyor. Milyonlarca emekliye ek ödemeler dahil 7.650 TL ödeme sağlanıyor.

HANGİ BANKA, NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

Bankaların son teklifi incelendiğinde Yapı Kredi 7.500 TL promosyon ödemesiyle ilk sıradaki yerini alıyor. Aynı zamanda Türkiye İş Bankası da 7.500 TL promosyon ödeyen bankalar arasında yer aldı.

KAMU BANKALARI KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 3.000 TL'den 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesiyle emeklilerin yanında olmaya devam ediyor.