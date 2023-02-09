Aylık 3.202 TL ödeyen herkes... Bir yastıkla 25 yılı tamamlayan cillop gibi emeklilik müjdesi geliyor! Günümüzde emekli olmak isteyen kişiler isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla belirlenen sürede her ay belirli bir miktar ödeme yaparak maaş alma hakkına kavuşuyor. Ev hanımlarının en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi bu oluyor. Öte yandan 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifinin durumu da akıllarda yerini aldı.

Bir yastıkla 25 yılı tamamlayan cillop gibi emeklilik müjdesi geliyor. Aylık 3.202 TL ödeyen herkes emekli olma hakkı kazanıyor. Çalışma mevzuatımız ve yasalarımız bir işten çalışma imkanıyla emeklilik hakkı sunduğu gibi dışarıdan prim ödeyerek de emekli maaşı alma hakkı sunuyor. İsteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde her yıl binlerce kişiye emekli maaşı bağlanıyor. Bu durumda 3 şartı tamamlayana SGK otomatik olarak emekli maaşı bağlıyor.

DIŞARIDAN DA ÖDENEBİLİYOR

Emekli olmak isteyen kişilerin tercih ettiği yöntemlerden birisi de dışarıdan prim ödeme sistemi oldu.

KOLAYCA EMEKLİ OLUNABİLİR

İsteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla belirlenen sürede her ay belirli bir miktar ödeme yaparak maaş alma hakkı sağlanıyor.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ...

İsteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde her yıl binlerce kişiye emekli maaşı bağlanıyor. Her ay 3.202 TL ödeme yaparak emeklilik hayallerinize kavuşabilirsiniz.

EV HANIMLARI İÇİN SUNULAN YASA TEKLİFİ NE OLDU?

Öte yandan 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifinin durumu da merak konusu oldu.

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