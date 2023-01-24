T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! Bu ay 4.350 TL alan şanslı kişi olabilirsiniz! ATM'den tıkır tıkır çekiliyor!

ATM'den tıkır tıkır çekiliyor! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! Bu ay 4.350 TL alan şanslı kişi olabilirsiniz! Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan destek ödemelerinden birisi de evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı aracılığıyla bakıma muhtaç kişilerin ailesine her ayın 15'inden sonra ödeme yapılmaktadır. Ödeme tarihleri il il değişkenlik gösterirken tarihler Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından her ay duyuruluyor.

T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! Bu ay 4.350 TL alan şanslı kişiler arasında olabilirsiniz. ATM'den tıkır tıkır çekiliyor. Evde bakım maaşı ihtiyaç sahibi kişilere yapılan bir destek ödemesidir. 2023 yılının Ocak ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte evde bakım maaşında da artış yaşandı. Yapılan son güncelleme sonrası yeni evde bakım maaşı tutarı 4.350 TL civarında oldu. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ödemeye dair bilgileri ise kapsamlıca açıkladı.

ASHB HER AY ÖDÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan destek ödemelerinden birisi de evde bakım maaşı oluyor.

AYIN 15'İNDEN SONRA HESAPLARDA...

Evde bakım maaşı aracılığıyla bakıma muhtaç kişilerin ailesine her ayın 15'inden sonra ödeme yapılmaktadır.

BAKANLIK TARİHLERİ DUYURUYOR

Ödeme tarihleri il il değişkenlik gösterirken tarihler Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından her ay duyuruluyor.

Asgari ücrete yapılan zammın hemen akabininde yeni ödeme tutarı belli oldu. Yeni evde bakım maaşı 4.350 TL oldu.

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