Papağan sürüsüne girmiş kelebeği bulan tam bir hırs abidesi! Çözenlerin IQ puanı yüksek ve çok zeki çıkıyor!

Çözenlerin IQ puanı yüksek ve çok zeki çıkıyor! Papağan sürüsüne girmiş kelebeği bulan tam bir hırs abidesi! Bu optik illüzyonda, bir tarlanın dalları üzerinde bir grup papağanın oturduğunu görebilirsiniz. Ancak grubun içinde bir kelebek saklanmaktadır. Bulmaca, " Bu papağanlar arasında kelebeği bulun " diye sorarak kullanıcıları zorluyor. Bu optik yanılsamanın asıl zor kısmı, papağan grubunun içindeki gizli kelebeği tespit etmektir.

Optik illüzyonlar, şeyleri nasıl algıladığınıza ve zeka seviyenize biraz ışık tuttuklarından psikanaliz testinin bir parçası haline geldi. Bu sefer resimdeki papağanların arasında saklanan kelebeği bulmanız gereken bir test bulduk. Bu görselde Papağan grubundaki gizli kelebeği bulmaya çalışın. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip kişiler, saklı kelebeği 7 saniyede fark edebilirler. Peki, papağanların arasına gizlenen kelebeği 7 saniyede bulabilir misiniz?

GİZLİ KELEBEĞİ 7 SANİYEDE GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bu optik illüzyon görüntüsüne yakından bakın ve papağanların arasındaki gizli kelebeği bulmaya çalışın.

ZOR GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN!

Kelebeği bulmak çok zor görünebilir, ancak grubun sol üst tarafına bakarsanız, gizli Kelebeği görebileceksiniz.

Kelebek görüntünün sol tarafında iki papağan arasında saklanıyor. Resimdeki Papağanların arasında gizlenen kelebeği sadece 7 saniyede teşhis etmeyi başarırsanız, bunun olağanüstü zekanızın bir işareti olabileceği iddia edildi.

Çalışmalar zor bulmacaları çözerek beyninizi ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olduğunuzu ortaya çıkardı.

KELEBEK NEREYE SAKLANIYOR?

Cevabı bulamayanlara kolaylık olması için, aşağıda verilen resimde gizli kelebeği vurguladık.

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