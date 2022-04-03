TC Kimlik Kartı veya Ehliyet Kartı Olanlara Faizsiz Nakit Verilecek! Kimler alacak belirlendi

Bu Banka Son Dakika Açıkladı: Faizsiz Kredi Kampanyası An İtibariyle Başladı. Yapı Kredi Bankası 15 Nisan tarihine kadar devam edecek olan 5000 TL'lik limit ile faizsiz ve masrafsız kredi müracaat işlemlerini an itibarı ile almaya başladı. Banka müşterisi olacak vatandaşlara 5 aydan 12 aya kadar vade imkanı da tanınacak.

Yapı Kredi Bankası faizsiz ve masrafsız kredi avantajını hangi koşullarda sağlayacak? Bankanın sunduğu 0 maliyet ile kredi çekme fırsatından kimler faydalanacak? Başvuru şartları nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını sizlerle paylaşıyoruz.

Yapı Kredi Bankası faizsiz kredi kampanyasında vatandaşlara 5000 TL kredi sağlanacak. Müşteriler, bu kredi paketinde yüzde 0 Yani tamamen faizsiz masrafsız bir şekilde krediyi çekebilecek. Kredi geri ödemeleri ise en az 5 ay ve en çok ise 12 ay vadeli olacak şekilde kullandırılacak. Kredi kullanımlarında ek masraf ödemeleri olmayacak ve müşteriler, kullandıkları krediyi eşit taksitler halinde geri ödeyebilecek.

Banka yönetimi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kredi kullanımlarında ek bir masraf ödemesi de olmayacak ve böylelikle müşteriler, kullandıkları krediyi eşit taksitler biçiminde geri ödeyecek.

Yapı Kredi Bankası Faizsiz ve Masrafsız 5000 TL Krediden Nasıl Faydalanılır?

Yapı Kredi Bankası'nın müşterisi olan vatandaşlara 5000 TL'lik faizsiz ve masrafsız kredi sunulurken, 5 ay ile 12 ay vadeli olacak şekilde kendilerine taksit avantajı da sunuluyor. Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmek suretiyle ya da Yapı Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerinin yapılması mümkündür. Başvuru yapmak için ayrıca bankanın sms kredi servisini kullanabilirsiniz. SMS ile başvuru için BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazabilir ve bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz.