Dev Bankadan Kefilsiz ve Masrafsız Kredi Harekatı An İtibariyle Başladı. Enpara, masrafsız ve evraksız kredi dönemini an itibarıyla başlattığını resmi internet sayfası üzerinden açıkladı. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara uygun aylık taksit seçenekleri ile çeşitli tutarlarda ihtiyaç kredisi verilecek.

Enpara 10.000 TL Kredi, 440 TL Taksitle Hazır ve Şu Anda Sizi Bekliyor

Tüketici kredisi faiz oranlarının son dönemlerde yüksek seyretmesi ile beraber Enpara, uygun ödeme tablosu ile vatandaşları cezbetmeyi başarıyor. 36 aylık vade seçeneği ile çekilecek 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık taksiti ödeme tutarı 417 TL olarak açıklanırken, enflasyon rakamlarının artış göstermesiyle beraber paranın değeri giderek azalıyor ve böylelikle 3 yıl içerisinde toplamda ödenen kredi geri ödemesi yalnızca 15018 TL oluyor. Diğer taraftan kredi işlemlerinden masrafların alınmaması kararı alındı. Böylelikle kredi miktarı arttığında bu avantaj, çok daha belirgin bir hale dönüşmekte.

Enpara, ihtiyaç kredilerinden masraf tahsili etmeyeceğini açıkladı. 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL'lik İhtiyaç kredisinde toplam geri ödeme tutarı 75000 TL olurken aylık taksit ödemesi ise 2085 TL olacak şekilde ortaya çıkıyor. Bir başka bankadan bu şekilde kullanılacak bir kredi açısından 250 TL'lik dosya masrafı tahsil edilirken Enpara ise dosya masrafını dahi almayacağını söyledi.

Yukarıda açıklamış olduğumuz kredi periyodu tablosuna göre vatandaşların ihtiyaçlarına göre ihtiyaç kredisi kullanmaları açısından Enpara mobil uygulamaları başta olmak üzere şubelere giderek kredi müracaat işlemlerini derhal başlatmaları gerekir.