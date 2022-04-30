TC kimlik kartı veya Ehliyet kartı olanlara 14.000 TL ödeme hesaplarına yatıyor! Bayrama parasız girmeyin!

Ramazan Bayramına parasız girmek istemeyen kişiler için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere kimlik kartları üzerinden 14000 TL ödeme veriyor. 14000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, banka üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, sizlere 5 dakika içerisinde sonucunu vereceği bu kredi kampanyasına SMS ile başvuru alıyor.

Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların kredi başvurusu yaparak, 14000 TL ödeme almaları mümkündür. 14000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilir, isterlerse daha düşük vadelerde kredi kullanabilirler. Banka kredi puanına göre, ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Yapı Kredi Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden de başvuru almaktadır. bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar, verilecek olan referans numaraları ile birlikte kredi sonucunu öğrenebilir veya cep telefonlarına gelecek olan mesajda, görebilir.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak ve aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz yeterli. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte Yapı Kredi Bankası, sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini gösterecek ve onaylanan tutarı, hemen hesabınıza yatırmanız için sizlere bu işlemleri nasıl yapacağınız hakkında bilgiler gönderecektir.

Mobil uygulama üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka hesabı olması ve banka hesap numaraları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor. 44 11 numarasını vermiş olduğu hasar sonrasında başvurunuzu gerçekleştirerek, krem kullanmak istiyorsanız, tanka, kredi puanınızın uygun olması durumunda hemen sonucu alabilecek ve kredinizi aynı gün birçok banka şubelerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kullanabileceksiniz.