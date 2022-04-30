Bankalara borcu olanlar için iyi haber geldi! Borçlarınızı Denizbank ve Akbank kapatmak için nakit kredi verecek!

Denizbank ve Akbank üzerinden yapılan nakit duyurusunda, bankalara borcu olan vatandaşlara artık borçlar dert olmaktan çıkacak. Denizbank ve Akbank, bankalara borcu olan ve bu borçlarını kapatmak isteyen kişiler için 50000 TL'ye kadar limit ayırdı. Bankaların kendi uygulamış oldukları kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, 50000 TL kadar borç transfer kredisi kullanarak, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilir, hızlı bir şekilde bu banka üzerinden nakit kredi kullanabilirler.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, Denizbank ve Akbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılabiliyor. Denizbank ve Akbank, sadece güncel olarak kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için sizlere destek olmaktadır. Denizbank ve Akbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması gerekiyor.

Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek işlemlerini tamamlayabiliyor. Diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, sadece banka şubeleri yok ve başvuru yapmanız ile birlikte banka sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini gösterecektir. Denizbank haricinde olan tüm bankalardaki borçlarınız tek biryerde toplamak için başvurumuzun şubeler üzerinden yapacağınız zaman kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 1.99 faiz oranları ile 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek hizmet alabilir. Bu bankada hesabı olan kişiler daha önce banka üzerinden kredi kullandıysa daha yüksek, günlüklerde de borç transfer kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi de kullanabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de ön başvuru yapabilir, onay almanız durumunda, şubelere giderek kredi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirerek, 1.99 faizli kredi kullanabiliyor. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde taksit ödemelerinde 3 ayda bir ödeme yapabilir ve ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyebilirsiniz.