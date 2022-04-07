TC Kimlik kartı veya Banka kartı olan kişilere 10.000 TL Ödeme hemen veriliyor! Sorgulama yaptıktan sonra hesaba alın! QNB Finansbank yaptığı bu kampanya duyurusunda müjdeli haberi verdi. Nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödeme yapacak. Kimlik numaranız ile yapacağınız bu başvurularda banka hesabı olan kişilere hemen sonuç verilecektir. TC kimlik numarasına göre ödeme yapacak olan QNB Finansbank detayları resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı...

Bu Banka 10.000 TL İhtiyaç Kredisi İle Adeta Şovunu Yaptı! Başvuranlar Hemen Alabilecek

QNB Finansbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklaması ona göre 10.000 TL nakit ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlendi. Müracaat işlemlerini yerine getirenlerin anında faydalanabilecekleri kredi paketine yönelik detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

QNB Finansbank Faizsiz Gibi Faiz İle 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Finans yaşamına başlamış olduğu günden itibaren yurttaşların nakit problemlerine çözüm bulmak amacıyla pek çok kampanya ilan eden Finansbank, yeni ihtiyaç kredisi oranları ile da yüzleri güldürmeyi başarıyor. Bankanın resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 'tanışma kredisi' adı altında sunulmakta olan 10.000 TL kredi açısından 12 aylık vade seçeneği sunuluyor. Bir yıl içerisinde geri ödeme işlemlerinin gerçekleştirilerek Borçtan kurtulmak mümkün hale geliyor.

Finansbank'tan çekilecek 10.000 TL tutarındaki kredinin 12 aylık vade seçeneği şeklinde ve yüzde 0.98 faiz oranı ile kullanılması mümkün hale gelirken aylık taksitleri ise sadece 898 TL'dir ibadeti. 10 bin TL'lik kredi açısından sadece 830 TL'lik bir ödeme işlemleri gerçekleştirilirken totalde geri ödeme miktarı ise 10830 TL olacak şekilde belirleniyor.

Finansbank tarafından verilecek olan 10.000 TL'lik kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların kendilerine En yakın Finansbank şubesine giderek işlemlerini yapabilecekleri gibi diğer taraftan Finansbank mobil uygulama sistemleri üzerinden müracaat işlemlerini yapmaları mümkündür.

Başvuru için TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir veya bankanın mobil uygulaması üzerinden 10.000 TL için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda sonuç 5 dakika içinde verilecektir.