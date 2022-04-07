İş Bankası nakit ihtiyacınıza çözüm buldu! Acil isteyenler 18 yaşından büyük ise hemen onay alacaklar. Bankadan hemen açıklama yapıldı. İş Bankası nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. 15.000 TL ile 40.000 TL arasında nakit kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda gelir belgesiz olarak onay verilecek. Emekli olan çalışan ve memur olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi olarak bu paraları alabileceklerdir.

İş Bankası, Kredi Paketini Açtı : 15 Bin TL, 25 Bin TL, 40 Bin TL İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Nakit problemi yaşayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi koşullarını araştırmaya devam ediyor. İş Bankası tarafından son dakika açıklaması şeklinde açıklanan kredi kampanyası ile vatandaşların 15 bin TL'den 40 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını giderebilecekleri kredi kampanyalarından faydalanmaları hedefleniyor.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına Katılmak İçin Hangi Koşulların Yerine Getirilmesi Gerekir?

İş Bankası tarafından son dakika açıklaması şeklinde ilan edilen kredi kampanyasını faydasına kullanmak ve bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşların çektikleri ihtiyaç kredilerine aylık yüzde 1.95 oranında kredi faizi uygulanmaktadır. Bu kredi faizi ise bankalar arasında düşük oranlı ihtiyaç kredisi faizlerinden birisi şeklinde gerçekleşiyor. Bu kredi faiz oranından çok daha düşük bir faiz ile ihtiyaç kredisi Sunam az sayıda banka bulunuyor fakat bankaların geneli daha yüksek bir faiz oranı uyguluyor.

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara bir de en çok vade süresi uygulaması gerçekleşiyor. Bu uygulama ise tamamen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından açıklanan ilkelerden kaynaklı bir durumdur. Buna göre 50.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisinin kullanılmasında 36 aylık vade imkanı veriliyor. Eğer ki çekilmek istenen tutar, 50 bin TL'den daha fazla ise o halde 24 aylık vade seçeneği sunuluyor.