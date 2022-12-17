TC kimlik kartı ve ehliyet kartı olanlara bankalardan ödeme olacak! Ay sonuna kadar 40000 TL ödeme alın!

Tc kimlik kartı ve ehliyet kartı olan kişiler için ay sonuna kadar 40000 TL kadar ödeme yapacak olan Akbank ile birlikte QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanya gelir belgisiz olarak vatandaşları sadece kimliğiyle birlikte alabileceğini açıkladı. Son zamanlarda yapılan kampanyalarda en çok tercih edilen iki bankadan bir tanesi olan Akbank ile birlikte QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyalarda 36 ay vadeli kredi ödemeleri, vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte verecek.

Akbank ile QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurunuzu şubelere gitmeden de cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

SMS İLE KREDİ

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bu, Akbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazdıktan sonra mesajı göndermesi gerekiyor. QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Her iki banka üzerinden de kredi başvurularını gerçekleştirerek, onay alan vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda bankaların mobil uygulamalarını da girerek 7 24, kendi hesaplarını onaylanan tutarı yatırabileceğini de söyleyebiliriz.

Akbank ve Finansbank üzerinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankaların resmi internet sitelerine giriş yapabilirsiniz.