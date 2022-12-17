Emekliye yılbaşı parası hesabına yatacak! Son dakika haberi geldi!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldı. Emekli olan kişilere devlet destekli olarak yılbaşı parası ödenecek. 15 bin TL'ye kadar ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden on beş bin TL, yılbaşı para sanabilirsiniz.

Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit işlemleri hızlı bir şekilde hesaplarınızı yaptırabilmeniz için bankanın internet bankacılığı uygulamalarını kullanmanız, bankalar tarafından istenmektedir.

YILBAŞI KREDİSİ

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve kredi başvurularında bulunmak isteyen tüm emekler için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan kamu bankaları yapmış olduğu yeni yılbaşı kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden 36 ay vadeli nakit ödemesi yapacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte emekli ödemeleri hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hesaplara yatırılacak.

Emekli olup, internet bankacılığı uygulaması, kullanmayan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler. Bankaların resmi internet sitesi üzerindeki yapmış oldukları kredi değerlendirme sonucu olumlu olan vatandaşlar, en yakın şubeye giderek, hangi bankadan kredi onayı aldılar ise o bankadan kredi kullanabilir.