TC Kimlik Kartı Numaranız Üzerinden 8343 TL Ödeme Yatmış Olabilir

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirip, onay alamadıkları, kredi kampanyaları, tekrardan güncellenerek, vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Özel bankalar üzerinden başlatılan kredi kampanyalarında daha önce kredi başvurusu yapan onayı alamayan kişilerin kredi puanı, tekrardan uygun duruma gelmiş olması durumunda hesaplarına düşük limitlerde kredi ödemeleri yatıracağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası Akbank, QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda dileyen vatandaşlar da manuel veya SMS ile başvurularını gerçekleştirerek, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak yapmak istiyorlarsa, ücretli bir mesaj atmaları gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, şartlara uygun olarak bu banka üzerinden SMS ile kredi alabilmeleri için şu mesaj atması gerekiyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve Doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına gönderin.

QNB Finansbank Kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kimlik numaralarına 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek veya bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Size en yakın Finansbank şubesine giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilir veya bu bankanın müşterisi olmanız durumunda Finansbank, mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank üzerinden kredi