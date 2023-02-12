O Bölgeler İçin Resmen Duyuruldu! Milyonlarca Kişiye Borç Erteleme Müjdesi! 

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üstü Kahramanmaraş olan deprem felaketinde açılan yaralarını sarmaya devam ediyor. Kurumlardan ise peş peşe açıklamalar geliyor. En son yapılan duyuruda milyonlarca kişiyi ilgilendiren konu, Türkiye Bankalar Birliği’nden geldi. Kredi ve kart borcu bulunan vatandaşlara yönelik rahat nefes aldıracak müjde geldi. Resim karar ise duyuruldu. Gelen müjde sadece o bölgeler için geçerli olacak. İşte konu ile ilgili detaylar…

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi 12 milyondan fazla kişiyi etkileyen depremin yankıları sürüyor. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği, mucize kurtuluşların yaşandığı depremde arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bu süreçte kurumlardan ardı ardına ise açıklamalar geliyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada milyonlarca kişiyi ilgilendiren duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda kredi kartı borcu ve kredi borcu bulunan vatandaşlara yönelik yeni kararlar alındı. Ödemeler ertelendi. Haberin detayları geliyor…

Türkiye Bankalar Birliği’nden gelen son dakika haberine göre, milyonlarca kişiyi ilgilendiren konularda yeni bir karar alındı. Alınan karara göre depremin yaşandığı bölgede depremin vermiş olduğu zarar göz önünde bulundurularak borçların ertelendiği ifade edildi. Müşterinin talep etmesi üzerine borçlar 6 ay süre ile ertelenebilecek.

KREDİ VE KART BORCU BULUNANLAR DİKKAT

TBB tarafından alınan karar sonrası deprem bölgesinde yer alan illerde can ve mal kaybına uğramış olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olan vatandaşlara ise acil şifalar dilenerek şu ifadelere yer verildi.

"Birlik Yönetim Kurulu 6 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 10 ilimizi kapsayan deprem felaketi nedeni ile deprem bölgesinde yer alan illerde yaşanan sorunların azaltılması yönelik, bankacılık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürmekteyiz. İhtiyaç duyulan yerlerde ise desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecek hizmetler görüşüldü. Yapılan görüşmede eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önemler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.” İfadelerine yer verildi.