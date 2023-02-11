TC kimlik kartı ile ödeme alacaklar dikkat: Banka erken ödeme yapacak

Tc kimlik kartınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde, sizlerde ödeme alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Tc kimlik kartınız üzerinden başvurunuzu yapmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.

Tc kimlik kartı üzerinden başvuru yaparak nakit ödemelerden faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi ödemesi verilecek. Kimlik kartı hesabınız üzerinden, Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada bankalar hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapıp onay alan vatandaşları erken ödeme verecek.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz, banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte vatandaşların Akbank Direkt hesabı üzerinden yatırılıyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden hesabınıza yatırmış olduğunuz krediler ile birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurusunu gerçekleştireceklerdir kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Akbank, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda da kredi işlemleri yapıyor ve SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj gönderin. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi ödemelerini alabilirler. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir.