Türkiye İş Kurumu tarafından iş görüşmesine yönlendirilen kişiler iş buldukları an işe başlama yardımı alıyor. 60 gün içerisinde yararlanmanın mümkün olduğu bu yardım aracılığıyla brüt asgari ücretin ücretin 3'te biri direkt hesaplara yatıyor. Miktar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirleniyor.

T.C Kimlik Kartı ile gidene derhal 1.850 TL aktif edildi. 18-55 yaş arası için paralar hesaba yatırıldı. İşe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı adı altında iş arayanlar için yeni ödemeler aktif edilmeye devam ediyor. İŞKUR vasıtasıyla iş görüşmesine gidip sosyal güvenceli bir işe başlayanlara brüt asgari ücretin 3'te biri kadar ödeme direkt yapılıyor. Bu ödemelerden ise başvuru halinde 60 gün içerisinde faydalanılabiliyor.

ÖDEMELER AKTİF EDİLDİ

İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen kişiler iş buldukları an işe başlama yardımı alıyor.

3'TE BİRİ ÖDENİYOR

Bu yardım aracılığıyla brüt asgari ücretin ücretin 3'te biri direkt hesaplara yatıyor ve 60 gün içerisinde yararlanabilirsiniz.

ALACAĞINIZ MİKTAR EN AZ...

Alacağınız paranın miktarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince hesaplanıyor.

ŞARTLAR TEK TEK AÇIKLANDI

İŞKUR üzerinden iş arayıp bulanlar,

18-55 yaş arasında olanlar,

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler.

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