T.C. Kimlik Kartı ile Gelene 1500 TL Veriliyor, Son Dakika Ödeme Alacak!

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal yardımların ardı arkası kesilmiyor. Bu yardımlardan fayda sağlamak için ise belirli şartları yerine getirerek T.C. kimlik numarası ile birlikte başvuru yapmak yeterli oluyor. Aylık olarak 1500 TL yardım paketinden fayda sağlamak için tek bir şart var o da gelir testi yaptırma koşulu.

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılına girilmesiyle de birlikte maddi anlamda dar gelirli olan vatandaşlara yönelik yardım eli uzatmaya da tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın beklemiş olduğu aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım paketlerinden fayda sağlamak isteyenler 2023 yılı bu sosyal yardımların zamlı olup olmadığını tartışmaya başlıyor.

Sosyal Yardımlar Zamlanacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ve PTT işbirliği ile birlikte dağıtılan sosyal yardımlar 2023 yılına girilmesi ile birlikte de devam ediyor. Bu sosyal yardımlarından birisi de vatandaşlara sağlanan kira yardımı oluyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik olarak aylık 1500 TL kira yardımı ilgili hesaplara her ay düzenli olarak yatırılacak. Kira yardımını alabilmek için ise belirli şartlara uygun olmak ve gelir testi yaptırmak şartı aranıyor.

Maddi imkânı bulunmayan ve kirasını ödemekte güçlük çeken ailelere yönelik olarak aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından destek yardımı yapılıyor. Yine maddi durumunuz yerinde değilse ve kira ödemekte zorlanıyorsanız aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı aracılığı ile 1500 TL kira desteği almanız mümkün olabilir. Bu yardımdan faydalanmak için ise gelir testi yaparak belirtilen tarihler arasında e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile başvuruda bulunmak yeterli oluyor.