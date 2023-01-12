Bu şartı taşıyan herkes... TC Kimlik Kartı ile direkt başvurabilirsiniz! 3.333 TL'lik ödeme ATM'lere yatmaya başladı! Devlet tarafından işe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı adı altında iki önemli ödeme yapılıyor. 18-55 yaş arasında olanlara yapılan bu destek ödemesinde İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen ya da işe yerleşen kişilere yapılan ödeme miktarı belli oldu. İşe başlama yardımı aracılığıyla brüt asgari ücretin 1/3'üne denk gelen bir ödeme yapılıyor.

TC Kimlik Kartı ile direkt başvurabilirsiniz. 3.333 TL'lik ödeme ATM'lere yatmaya başladı! Bu şartı taşıyan herkes faydalanabiliyor. İşe başlama ve işe yönlendirme yardımları için başvurular halen alınıyor. İşkur aracılığıyla iş arayan ya da işe yerleşen 18-55 yaş arası vatandaşlara destek ödemesi sağlanıyor. İş yönlendirme yardımıyla asgari ücretin en fazla 'una tekabül eden tutar ödeniyor. İşe başlama yardımıyla da brüt asgari ücretin 1/3'ine karşılık gelen tutar veriliyor.

İKİ ÖDEME VERİLİYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı adı altında iki önemli ödeme sağlanıyor.

ÖDEME MİKTARI BELLİ OLDU

Bu destek ödemesinde İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen ya da işe yerleşen kişilere yapılan ödeme miktarı belli oldu.

NE KADAR VERİLECEK?

İşe başlama yardımı aracılığıyla brüt asgari ücretin 1/3'üne denk gelen bir ödeme yapılıyor. İşe yönlendirme yardımıyla asgari ücretin en fazla 'una tekabül eden tutar ödeniyor. İşe başlama yardımıyla da brüt asgari ücretin 1/3'ine karşılık gelen tutar veriliyor.

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