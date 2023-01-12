Kredi notu kötü! Kara listede olan vatandaşlara hızır gibi yetişti! 15.000 TL veriliyor!

15.000 TL veriliyor! Kredi notu kötü! Kara listede olan vatandaşlara hızır gibi yetişti! Kredi puanı sıfır olan ve hiçbir bankadan kredi alamayan kişiler dahi Denizbank sayesinde artık kredi alabiliyor. Günümüzde hemen herkesin acil nakit paraya gereksinimi olabiliyor. Lakin herhangi bir bankadan nakit ihtiyacı için başvurulduğunda ilk olarak kişiden gelir belgesi ve akabinde kredi puanı değerlendirilmesi yapılır. Fakat Denizbank vatandaşlara acil nakit konusunda acil çözüm olanağı sunarak kredi puanını önemsemeden kredi vereceğinin müjdesini duyurmuştur.

Kredi almak için yeterli oranda kredi puanınız yoksa veya kırmızı kalem olayı yaşadıysanız bankalardan olumsuz geri dönüşler almış olabilirsiniz. Lakin Denizbank bireysel müşterilerine bu kredi müjdesini vermiştir. Fakat diğer bankaların müşterilerine cazip teklifler sunabiliyor. Emeklisini Denizbank’a taşıyan kişilerde kredi seçeneklerinden rahatlıkla yararlanabiliyor. Denizbank çok yüksek rakamlarda kredi imkanı sunmasa da kişinin o anki acil nakit gereksinimini rahatlıkla karşılayabiliyor.

Fakat bunun için de kişiden birtakım şartları gerçekleştirmesini isteyen Denizbank emekli kişiler için maaşlarını taşıma sözü istiyor. Emekli maaşını Denizbank’a taşıyan kişiler kolaylıkla kredi notu sıfır bile olsa 100,000 TL ye kadar kredi seçeneklerinden faydalanabilir. Kişi emekli maaşının olduğu hesap üzerinden kolaylıkla 24 ay vadeli olmak üzere almış olduğu kredi tutarını geri ödeyebiliyor.

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