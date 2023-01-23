TC Kimlik İlk Rakamı 2-3-4-5-6-7-8 olanlara ödeme, 10 bin TL ve katları üzerinde hemen ödeme alın!

Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 10000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar üzerinden kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere belirli şartlar uygun olarak kredi ödemeleri verilecektir.

Tc kimlik numarası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerinden, hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvuru sonucu sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. 10000 TL üzerinde gelir belgesiz kredi kullanma olanağı sağlanacaktır.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak bu bankadan kredi onayı almanız gerekiyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler hesaba yatırılarak kullandırılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlara aynı gün içinde hizmet ödemesi verilmektedir. Kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesabınıza yatırılarak, kullandırılacak ve 10000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 5 dakikada sonuç verilecektir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda başvuru yapabilir. Sms haricinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar Finansbank Mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndere bilmektedirler.