TC Kimlik İle Verilecek: Hesaplara Ödemeler Yattı ATM ye Gidip Çekebilirsiniz!

Mart ayına ilişkin ödemeler hak sahibi olanların hesaplarına yattı. TC numarasının son hanesine bakılarak belirlenen ödemeler son hanesi 8 olan hak sahiplerine yatırıldı. Mart ayına ait kredi ve burs ödemeleri dünden hesaplara yatırılarak hak sahiplerini memnun etti. Hesaplara hak sahiplerinin son hanelerine göre para yattığı belirtildi. Mart ayı ödemesi olan kredi ödemeleri KYK burs ödemeleri TC numarasının son hanesine göre yatırılacağı belirtilmişti.

Paralar Ödenmeye Başlandı

Gençlere yönelik konuşmasında Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklama da GSB burs öğrenim kredisi ödemelerinin Mart ayı ile ilgili ödemeleri yatırılmaya başlandı Her koşulda Gençlik ve Spor Bakanlığı yanınızda olacak diye açıklama da bulundu.

TC Numarasının Son Hanesine Göre Ödemeler Yapılacak!

TC kimlik numarasına göre kredi ödemesi ve KYK ödemelerinin yapılacağı söylenen ödemelerle ilgili ödemelerin son hanesine bakılarak hesaplara para yatırılacağı açıklandı.

TC numarası bu rakamlarda olanlar belirtilen tarihlerde yatırılan paraları çekebilecekler. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haberde öğrencilere özel katkı kredisi ve kredi alan öğrencilerin alacağı paraların TC numarasının son haneye göre verileceği açıklandı. Öğrenim süresinin bitimi ile öğrenciler iki yıl sonradan kredi ödemelerini yapabilecekler.

Hesaplarına yatırılacak paranın çekilebileceğini açıklayan Kasapoğlu gençlere yaptığı konuşmada paraların yatırıldığını ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Öğrencilerin ödemelerinin yattıktan sonra paralarını atm yolu ile çekebilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin burslarını çekebilecekleri krediler için ödemelere başlandığı duyuruldu.

Yükseköğrenim gören maddi gücü olmayan öğrencilere verdiği borç olarak verilen destekli başvuru şartlarına uygun olanlar bu haktan yararlanabilecekler. Öğrencilerin krediden yararlanmaları onlara destek vererek eğitimlerini rahat şekilde tamamlamalarında katkı sağlamaktadır. Ödemelerin öğrencilerin eğitim için aldıkları burs 2 yıl sonrasında ödemeleri başlanmakta ve aylık taksitlerle kolay şekilde ödemelerini gerçekleştirmektedir. Eğitimde durumu olmayanlar için fırsat olan bu burslar öğrencilerin bölümlerine ve sınıflarına göre farklılık göstermektedir.