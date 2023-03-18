Son Dakika: Eyt Promosyon Müjdesi Peş Peşe Geliyor! Cumhurbaşkanı Açıkladı

Emeklilik yaşı uzun zamandır gündemi meşgul eden konulardan biriydi. Kısa süre önce emeklilikte yaşa takılanlar yasası yasalaştı. Nerdeyse tüm bankalar sıraya girdi emeklilerin maaşlarını kendi bankalarından almaları için her banka ne kadar promosyon ödemesi yapacağını şimdiden açıklamaya başladı.

Hangi Banka Kaç TL Promosyon Veriyor

Eyt’ nin yasallaşmasının ardından ilk ödemelerin 1 Nisan da yapılması bekleniyor. 3 Mart tarihinden sonra emeklilikte yaşa takılanlar, SGK’ ya giderek emekli olmak için başvuru yapmaları gerekiyor. Milyonlarca kişinin emekli olacağı bu yasa da heyecanların daha da artması bekleniyor. Bankalar hız kesmeden promosyon ödemesi kampanyalarını yeniden güncellediler. Bir çok bankanın içinde olduğu promosyon kampanyası her geçen gün yeni bankalarında eklenmesi ile arada ki rekabeti arttırmaya devam ediyor. Eyt 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olan bütün vatandaşları kapsamaktadır.

Bu kapsamın içinde olan 2 milyon iki yüz elli bin kişi emekli olmaya hak kazanmıştır. Ayrıca kişilerin çalışma gün sayıları, prim günleri ve sigorta süreleri dolan vatandaşlar bu yasadan yararlanmaya hak kazanmıştır. Emeklilikte yaşa takılanlar başvurusu 3 Mart tarihinde başlarken, ilk maaşlarını da 1 Nisan’da itibaren almaya başlayacaklardır. Hangi bankanın kaç TL promosyon ödemesi yapacağı da belli olmaya başladı.

Devlet bankası olan halk bankası, ziraat bankası ve vakıf bankası yapacakları ödemelerin duyurusunu yaptı. Kamu ve özel bankalar kendi bankalarından en az 3 sene boyunca maaş alma sözü veren Eyt lilere promosyon vereceklerini iletti. Sosyal güvenlik kurumu promosyon ödemelerine alt sınır getirerek bankalara bildirisini iletti. En düşük banka promosyonu 3500 TL olan maaşlar için 3000 TL olacağı belirtildi. En fazla 7500 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Hangi Bankalar Promosyon Veriyor

Bankalar promosyon ödemesi için sıraya girmiş durumda. Başta devlet bankaları olmak üzere birçok özel bankada Eyt’ lilerin maaşlarını ödemeye talip... Halk bankası, ziraat bankası ve vakıf bankası devlet bankaları olarak ödeme yapmaya hazır durumdadır. Bu bankalar dışında özel bankalardan olan ak bank, garanti bankası, iş bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Finansbank’ta promosyon ödemesi vereceğini açıkladı.