TC Kimlik İle Ödeme Veriliyor, Banka 13 bin 500 TL ödeme için kolları sıvadı! Tek bir şartla bu ödemeyi 7/24 alacaksınız

Akbank yaptığı yeni kampanya ile birlikte, vatandaşlara TC kimlik numarası ile birlikte 13 500 TL ödeme yapacağını açıkladı. Nakit kredi almak isteyen herkes için başlatılan bu kampanyada, 13 bin 500 TL ödeme için banka müşterisi olmanız durumunda sizlere ödeme verilecektir. Kredi notu, kredi sicili ve gelir durumuna bakıldıktan sonra otomatik olarak ödeme alacağınız bu kampanyalardan faydalanmak isteyen herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra banka ile irtibata geçerek, kendi Akbank hesabına ödeme alabileceklerdir.

AKBANK KREDİ VERECEK!

Akbank ihtiyaç kredisi almak isteyenlere hemen ödemeli kredi verecek. Banka müşterisi olan kişiler, Akbank direkt uygulamasını kullanarak 5 dakika içinde kredi kullanabilecek. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada, kredi puanı ve kredi sicili uygun olan herkes, hesaplarına veya IBAN numaralarına bu ödemeleri alabileceklerdir. Akbank bireysel kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, hemen başvurunuzu yapabilecek ve bu bankadan ödeme alabileceksiniz. Akbank sizlere uygun faizlerle kredi vermektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu için bankaya gitmenize gerek yok. Akbank hesabınız üzerinden Akbank direkt uygulama şifresi alın ve bu şekilde kredi başvurusu yapın. Banka müşterisi olan kişilere hemen ödeme verilmektedir. Akbank kredi başvurusu yapacağınız zaman banka sizlere sonucu hızlı verir. Kredi sonucu uygun olan herkes, Akbank direkt uygulamasından ödeme alabilir. Akbank aynı zamanda, Kredi yazıp boşluk bırakıp, TC kimlik numarasını yazan kişilere de SMS ile onay vermektedir. Belirtilen mesajı 4425 numarasına göndermeniz halinde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Bu şekilde mesaj ile ne kadar kredi onayı aldığınızı da görmüş olacaksınız. SMS ile onay alan kişiler, bankaya giderek kimlikle kredi kullanabilmektedirler.