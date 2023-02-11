TC kimlik ile işlem yapacak olan kişilere duyuru, 18000 TL ödeniyor

Kimlik numaranız üzerinden, Akbank aracılıyla birlikte verilecek nakit kampanyasına katılacak olan kişilere, 18 bin TL ödeme verileceği açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme alabileceğiniz, Akbank'ın resmi internet kredisi kampanyasıyla birlikte banka müşterisi olan vatandaşlar hemen 36 ay vadeli kredi ödemesi alabiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda, 18 bin TL kadar ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, Akbank müşterisi olmanız ile birlikte kredi kullanabilirsiniz.

Akbank, hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 18 yaşından büyük olan ve kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlar kendi hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, banka kredi notunu değerlendirerek, sizlerin ne kadar onay aldığınızı söyleyecektir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan kredi başvuruları sonrasında onay alan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılır ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılır.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli ödeme verilecektir. Akbank kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemesi vermektedir. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.